Abonnés Canal+, Orange, Free, SFR et Bouygues, l’offre Disney+ à 1,99€/mois pendant 1 an est prolongée jusqu’au 3 février

Une chance supplémentaire de profiter de 60% de remise sur Disney+ avec pub pendant 1 an.

Disney+ a décidé de donner un peu plus de temps à ses abonnés pour profiter de son offre promotionnelle à tarif réduit. Initialement prévue pour se terminer le 21 janvier 2025, cette promotion est prolongée jusqu’au 3 février 2025. Cette offre concerne l’abonnement Disney+ Standard avec publicité, disponible à 1,99 € par mois pendant 12 mois, soit une réduction de 60% par rapport au tarif habituel de 5,99 €/mois. Lancée suite à la fin de l’accord de distribution entre Disney+ et Canal+ le 31 décembre dernier, cette initiative vise à attirer les anciens abonnés Canal+ et à leur permettre de continuer à accéder à leurs programmes favoris.

Les abonnés des principaux opérateurs télécoms, notamment Orange, Free, SFR et Bouygues, peuvent également profiter de cette offre. À l’issue de la période promotionnelle de 12 mois, l’abonnement sera automatiquement renouvelé au tarif mensuel standard de 5,99 €/mois, sauf résiliation préalable.

Cette offre Disney+ avec publicité inclut des fonctionnalités telles que la vidéo Full HD jusqu’à 1080p, un son 5.1, et la possibilité de visionner du contenu sur deux appareils en simultané.

