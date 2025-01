Abonnés Freebox et Amazon Prime : récupérez cinq nouveaux jeux PC gratuits, dont une référence dans son genre

La sélection Prime Gaming de cette semaine fait le grand écart : entre violence, complots et manipulation d’un côté et mignonnerie, direction artistique colorée et univers loufoques de l’autre.

Comme chaque semaine, Amazon étoffe son catalogue de jeux proposé gratuitement dans son abonnement Prime. Après plusieurs semaines chargées en termes d’arrivage, Prime Gaming ajoute cinq titres à son catalogue. Ces derniers sont disponibles pour une durée d’au moins 33 jours à compter d’aujourd’hui mais une fois récupérés, vous pourrez y jouer même après cette période.

On commence avec un titre qui a été plusieurs fois reconnus comme une très bonne licence de RPG : Deus Ex, dans son édition GOTY. Nous sommes en 2052 et le monde est un endroit dangereux et chaotique. Les terroristes agissent ouvertement et tuent des milliers de personnes ; la drogue, les maladies et la pollution en tuent encore plus. Les économies du monde sont sur le point de s’effondrer et le fossé entre les plus riches et les plus pauvres se creuse de plus en plus. Pire encore, une conspiration séculaire visant à dominer le monde a décidé que le moment était venu de sortir de l’ombre et de prendre le contrôle.



Pour récupérer ce jeu, il faudra posséder un compte Gog, dont vous pouvez télécharger le launcher ici. Une fois votre compte créé, récupérez le code du jeu sur votre page Prime Gaming puis rendez-vous sur GoG, dans la section bibliothèque et cliquez sur le “+”. Sélectionnez “Utiliser le code GOG” et collez votre code, vous pourrez ensuite l’installer.

Pour une aventure a la fois assez loufoque et haletante, rendez-vous sur Zombie Army 4 : Dead War. Nous sommes en 1946. Il y a un an, après sa défaite, Hitler a lancé le « Plan Z ». L’Europe est aujourd’hui en ruines. Un courageux groupe de héros a réussi à envoyer l’armée de zombies et le démon Führer en enfer. Mais ils sont loin de se douter que les hordes d’Hitler sont de retour. Note appréciable, ce jeu permet une campagne en coopération, jusqu’à 4 joueurs peuvent découvrir l’aventure proposée.



Mais si vous en avez marre de tant de violence, on a le jeu pour vous : To The Rescue! est un simulateur de refuge pour chiens où vous êtes chargé de prendre soin de dizaines de chiens mignons qui ont besoin d’un foyer. Mais tout n’est pas que câlins et caresses sur la truffe : gérer un refuge peut demander beaucoup de travail. Vous devez gérer tous les besoins des chiens afin de maximiser leurs chances de trouver un foyer pour toujours.



Star Stuff est un jeu de puzzle de programmation à la DA très attrayante. Programmez et travaillez aux côtés de robots pour accomplir la tâche la plus importante (et sans aucun doute la plus sûre) de la galaxie : réparer une fabrique d’étoiles. Prêt pour votre premier jour de travail ? Rejoignez Mija, une toute nouvelle ingénieure vedette, pour résoudre plus de 150 énigmes d’usine époustouflantes. Créer des étoiles n’est pas aussi facile que vous le pensez, mais vous n’êtes pas seul. Votre travail en usine est assisté par une variété de robots dotés de nombreuses fonctionnalités différentes. Certains robots sont capables de soulever des objets lourds et d’autres peuvent résoudre des problèmes complexes avec des lasers, ce qui est une compétence assez enviable. Assurez-vous simplement de porter vos lunettes. 

Pour y accéder, il faudra se créer un compte sur l’Epic Game Store et télécharger le launcher. Une fois cette étape remplie, rendez-vous sur votre page Prime Gaming et cliquez sur le jeu puis activer. Il faudra ensuite associer votre compte Epic à votre compte Amazon, en suivant toutes les démarches inscrites à l’écran. Vous savez quel est le problème avec les jeux multijoueurs, n’est-ce pas ? Les autres joueurs ! C’est toujours LEUR ÉCHEC si vous perdez. Nous avons le jeu parfait pour blâmer vos amis pour leur incapacité : Spitlings. Ce jeu d’arcade chaotique pouvant accueillir jusqu’à quatre joueurs est une version moderne des classiques hardcores. Vous êtes aux commandes d’un Spitling, une charmante créature rectangulaire avec des dents qu’il peut cracher ou utiliser pour sauter. Ça n’a aucun sens ? On s’en moque, c’est amusant. Spitlings est un jeu d’arcade mignon, mais hardcore qui est fait pour jouer ses centaines de niveaux localement avec des amis. Continuez à jouer pour débloquer de nouveaux morceaux de musique, des personnages uniques avec lesquels jouer et des thèmes visuels intenses pour certains niveaux.  Pour y accéder, il faudra télécharger Amazon Games, disponible en cliquant sur ce lien, il suffit ensuite de vous connecter avec vos identifiants Amazon Prime. Vous retrouverez ainsi, sur une même interface, vos jeux gratuits à récupérer et la possibilité de les installer. Il faudra ensuite cliquer sur “installer” et une fois la procédure terminée, vous pouvez jouer à votre jeu. Pour rappel, Prime Gaming est inclus pour les abonnés Freebox Delta et Ultra et disponible en option pour tous les autres abonnés avec l’abonnement Amazon Prime pour 6.99€/mois.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox