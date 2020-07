Réviser durant l’été avec “Les Cahiers de vacances Lumni” sur France 2 et France 4

À partir de ce lundi, France Télévisions propose de réviser tout l’été en s’amusant avec “Les cahiers de vacances Lumni !” à destination des 8-12 ans.

L’émission se découpera en deux parties et sera diffusé sur France 2 puis France 4. Diffusée du lundi au vendredi, l’émission sera d’abord diffusée sur France 2 à 9 h 55 puis à 11 h sur France 4 et également en replay sur Lumni.

L’émission est présentée par Alex Goude qui sera entouré de professeurs et d’experts, chaque jour la première partie abordera les matières principales comme l’histoire, la géographie, les sciences et l’histoire de l’art. Et également la musique puisque France Télévision collabore avec les formations musicales de Radio France.

La second partie laissera place aux loisirs avec les “ateliers de vacances” avec aux programmes : activités manuelles, sport, pour finir avec la rubrique “Cuisine-moi une histoire ! “.