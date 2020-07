Le jeu vidéo “Fallout” va prochainement être adapté en série pour Amazon Prime Video

Après Netflix et “The Witcher”, c’est au tour d’Amazon Prime Video d’accueillir une licence de jeu vidéo adaptée en série.

Le studio Bethesda, développeur de Fallout, The Elder Scrolls annoncé l’adaptation de la license Fallout en série pour la plateforme SVOD Amazon Prime Video. Jonathan Nolan et Lisa Joy le duo à la tête de la réalisation de la série “Westworld” sera aux commandes du projet avec le studio de production Kilter Films. D’ailleurs la série est déjà en pré-production. “Fallout est l’une des plus grandes séries de jeux de tous les temps. Chaque chapitre de cette histoire incroyablement imaginative nous a coûté d’innombrables heures que nous aurions pu passer avec la famille et les amis. Nous sommes donc extrêmement heureux de nous associer à Amazon Studios, à Todd Howard et au reste des créateurs brillants de Bethesda pour donner vie à cet univers massif, subversif et obscurément drôle” indique le communiqué de presse. Pour l’heure, aucune date de sortie n’a été annoncée pour la sortie adaptée du jeu post-apocalyptique.