Fort boyard revient sur France 2 le 11 juillet avec un nouveau personnage

Fort Boyard revient pour une 31e saison à partir du samedi 11 juillet sur France 2 avec quelques changements.

Olivier Minne reprendra la route du fort tout les samedis durant l’été. À chaque émission des équipes composées de cinq à six personnalités relèveront les défis que leur réserve le fort et tenter de récolter un maximum de Boyard qui seront reversés à une association.

Pour cette nouvelle saison, vous retrouverez les personnages emblématique de “Fort Boyard” comme bien évidemment le Père Fouras, Passe-Partout, Felindra et Blanche. Narcisse Lalanne, incarné par Francis Lalanne, sera en revanche absent de cette saison : “Quand j’ai demandé quand débuterait le tournage, on m’a dit que mon personnage ne serait pas dans cette saison, à cause des assurances. Elles refusent de prendre en charge le risque lié au COVID. Et par conséquence, comme j’ai 61 ans, je n’étais pas le bienvenu.”

Mais il y aura aussi le retour de Magik, un génie sous les ordres du Père Fouras incarné par Magloire. La nouveauté de la saison sera l’arrivée de Cyril Gossbo, un personnage joué par Cyril Féraud relooké en poupée Ken, il sera à la tête de l’épreuve “Slaïme” un subtil mélange du mot “Slam” l’émission présentée par Cyril Féraud sur France 3 et de “slime” une pâte gluante qui tombera sur les participants en cas d’erreurs lors des trois questions qui seront posées par Cyril Gossbo.

Pour finir, les épreuves se dérouleront évidemment dans le respect des règles sanitaires et certaines épreuves comme le combat de boue ne seront bien sur pas au menu cette année.