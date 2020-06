En juillet, il y a le soleil et les nouveautés Netflix pour bien commencer les vacances

Tout les mois, Netflix alimente sa plateforme SVOD avec de nouveaux contenus.

Films, séries, animes ou encore films d’animation, il y en a pour tout les goûts et tous les ages. Découvrez la sélection faite par Univers Freebox.

1er juillet : L’intégrale de H avec Jamel Debbouze, Eric Judor et Ramzy Bédia débarque sur Netflix, suivez les peripeties de Jamel le standardiste, Clara Saulnier l’infirmière en chef, Aymé l’infirmier, Sabri le brancardier puis barman, Béatrice Goldberg l’interne et Maximilien Strauss le chirurgien dans l’hôpital Raymond-Poincaré de Trappes. entre gaffes, plaisanteries de mauvais goûts et fautes professionnelles, H est une des sitcom française les plus connue.

3 juillet : Le dénouement arrive pour les Demoiselles du Téléphones avec la partie B de la saison finale, Lidia Aguilar et ses amies mèneront un dernier combat, cette fois au nom de toutes les femmes.



6 juillet : Suits, Saison 8 Partie 1 : Après le départ de Mike, Rachel et de Jessica, Harvey et Louis s’allient à Robert Zane pour maintenir le cabinet à flot. Cette fusion redistribue les cartes en matière d’organisation et génère quelques conflits en interne. Si Alex Williams rejoint l’équipe d’Harvey, la nouvelle recrue Samantha Wheeler rallie celle de Robert. Les deux jeunes rivaux, espérant devenir partenaire dans un avenir proche, entrent très vite en compétition. Plus que jamais, la firme va devoir faire face à des affaires difficiles, à des trahisons, à des problèmes relationnels et à des rivalités anciennes qui resurgissent…

9 juillet : Japan Sinks 2020 est un anime dramatique créé par Masaaki Yuasa. La détermination d’une famille est cruellement mise à l’épreuve comme elle tente de survivre à travers un Japon en perdition après d’effroyables tremblements de terre.

14 juillet : On est ensemble un documentaire de Stéphane de Freitas. Ce documentaire suit des hommes et des femmes qui ont subi des violences et qui aspirent à changer le monde.

17 juillet : Cursed la nouvelle série fantastique de Netflix avec Katherine Langford et qui revisite la légende arthurienne, ce programme sera directement adapté du livre de Frank Miller (Sin City) et Tom Wheeler qui sont tout deux producteurs exécutifs du projet.

19 juillet : Dunkerque, un film de Christopher Nolan, avec Fionn Whitehead, Mark Rylance, Tom Hardy, qui retrace le récit de la fameuse évacuation des troupes alliées de Dunkerque en mai 1940.

21 juillet : How To Sell Drugs Online (Fast) revient pour une saison 2, retrouver Morritz qui est devenu l’un des plus gros dealers d’Europe après avoir voulu reconquérir son ex en vendant de l’ectasy en ligne.

24 juillet : The Kissing Booth 2, la comédie romantique de Netflix avec Joey King et Jacob Elordi revient après un premier volet sortit en 2018. “Elle Evans a passé l’été le plus romantique de sa vie avec son petit-ami Noah Flynn. Mais Noah doit partir à Harvard et elle retourner au lycée pour sa dernière année. Ell va devoir jongler entre cette relation à distance et être accepté à la fac de ses rêves avec son meilleur amie Lee. Et tout cela se complique quand elle se rapproche d’un nouveau camarade de classe nommé Marco. De son côté, Noah devient de plus en plus proche d’une autre étudiante. Elle va devoir décider qui elle doit faire confiance et à qui elle doit confier son coeur.”

26 juillet : Good Girls Saison 3 arrive sur Netflix, petit bémol la crise de Covid-19 a obligé la production a raccourcir la saison, la passant de 18 à 11 épisodes. Le trio de la première saison sera toujours présent et les affaires vont reprendre de plus belle pour cette troisième saison.

28 juillet : Last Chance U, la série documentaire revient pour une saison 5, se sera également la dernière sur le sujet du football américain. À partir de la saison 6, le basket ball sera à l’honneur dans Last Chance U.

29 juillet : Baby Driver d’Edgar Wright avec Ansel Elgort, Kevin Spacey, Lily James. Chauffeur pour des braqueurs de banque, Baby a un truc pour être le meilleur dans sa partie : il roule au rythme de sa propre playlist. Lorsqu’il rencontre la fille de ses rêves, Baby cherche à mettre fin à ses activités criminelles pour revenir dans le droit chemin. Mais il est forcé de travailler pour un grand patron du crime et le braquage tourne mal… Désormais, sa liberté, son avenir avec la fille qu’il aime et sa vie sont en jeu.

31 juillet : The Umbrella Academy saison 2, la suite attendue de la série originale Netflix à succès arrive le tout dernier jour du mois de juillet, encore un peu de patience pour continuer à suivre les aventures des héros de la Umbrella Academy, qui nous avait laissé sur un cliffhanger à la fin de la première saison.