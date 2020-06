M6 diffusera un film samedi 11 juillet au soir, un fait inédit dans l’histoire de la chaîne

Première fois en 30 ans que M6 va diffuser un film le samedi soir.

Cet événement est totalement inédit sur les chaînes en clair, M6 va diffuser un film le samedi soir et se sera “Le Petit Nicolas” avec Valérie Lemercier et Kad Merad. Ceci est une petite révolution dans le monde de l’audiovisuel puisqu’il est interdit en France de diffuser des œuvres cinématographiques sur le petit écran et plus précisément sur les chaînes ne clair, cette interdiction est entrée en vigueur en 1990 avec le décret n°90-66 afin de protéger les salles de cinémas.

Depuis quelque temps, les patrons de chaînes dénoncent cette réglementation. Leurs demandes ont été entendues par Franck Riester, ministre de la Culture qui a indiqué il y a peu au Film Français qu’un décret sera bientôt publié afin de lever ces interdictions. M6 a confirmé à Puremédias que le CSA n’avait relevé aucune objection vis-à-vis de la grille des programmes de la chaîne.