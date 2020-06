Freebox TV : “Les Rois Maudits” diffusé cet été sur Histoire TV

La série française culte sera diffusée chaque jeudi sur Histoire Tv à partir du 2 juillet.

Réalisé par Claude Barma en 1971, la mini série est inspiré de l’adaptation de Marcel Jullian de l’oeuvre de Maurice Druon. Avec : Jean Piat (Robert III d’Artois), Hélène Duc (Mahaut d’Artois), Georges Ser (Louis X le Hutin), José-Maria Flotats (Philippe V le Long)…

Synopsis : Au début du XIVème siècle, Philippe IV le Bel règne sur la France en maître absolu. Trois de ses fils assurent sa descendance. Isabelle, sa fille unique est mariée au roi Edouard II d’Angleterre. Sous son règne, la France est grande et les français sont malheureux. Un seul pouvoir avait osé lui tenir tête : l’ordre des chevaliers du Temple. Avec la malédiction lancée par Jacques de Molay sur le bûcher commence une période sombre, faite de sang et de fureur, de morts et de larmes… Débute la destinée de ces Rois maudits.

Histoire TV (Canal 205) est incluse dans les forfaits Freebox avec Tv by Canal.

-JEUDI 2 JUILLET À 20H40 : LE ROI DE FER

JEUDI 9 JUILLET À 20H40 : LA REINE ÉTRANGLÉE

JEUDI 16 JUILLET À 20H40 : LES POISONS DE LA COURONNE

JEUDI 23 JUILLET À 20H40 : LA LOI DES MÂLES

JEUDI 30 JUILLET À 20H40 : LA LOUVE DE FRANCE

JEUDI 6 AOÛT À 20H40 : LE LYS ET LE LION