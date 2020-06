Films patrimoniaux sur France 3, cycle Lino Ventura jusqu’au vendredi 12 juin

Depuis le début du confinement, France Télévisions propose chaque après-midi des films patrimoniaux. À partir de ce lundi 11 mai, les grands classiques du cinéma seront diffusés sur France 3.

Voici la liste des films patrimoniaux qui seront diffusés tous les après-midi sur France 3 à partir de 13h55 jusqu’au vendredi 12 juin.



Lundi 8 juin : Un taxi pour Tobrouk (1961), de Denys de La Patellière avec Lino Venture, Ellen Bahl, Roland Malet, Roland Menard.

Synopsis : En octobre 1942, à Tobrouk, un commando français fait sauter des dépôts d’essence allemands. Quatre soldats parviennent à s’enfuir et se retrouvent bientôt perdus en plein désert. Après une journée de marche harassante, ils repèrent une auto-mitrailleuse allemande et ses cinq occupants. Un seul échappe à la mort et est fait prisonnier. C’est le début d’une aventure étonnante où, face au danger, chacun découvrira la solidarité.



Mardi 9 juin : 125, rue Montmartre (1959), de Gilles Grangier avec Lino Ventura, Lucien Raimbourg, Pierre Mirat, Alfred Adam.

Synopsis : Alors qu’il tente de se suicider en se jetant dans la Seine, Didier est secouru par Pascal, passant par là par pur hasard. Les deux hommes ne tardent pas à se lier d’amitié mais alors que Didier recommence à retrouver goût à la vie, Pascal se retrouve impliqué dans une affaire de meurtre ! C’est d’ailleurs “à cause” de Didier que Pascal est soupçonné…



Mercredi 10 juin : Classe tous risques (1960) de Claude Sautet avec Lino Ventura, Sandra Milo, Marcel Dalio, Jacques Dacqmine.

Synopsis : Gangster condamné à mort par contumace et recherché par la police, Abel Davos s’est réfugié en Italie avec sa femme Thérèse et ses deux enfants. Mais après un coup avec son ami Raymond, sur le point d’être retrouvé, il doit rentrer clandestinement en France. En débarquant sur une plage déserte, deux douaniers les surprennent, provoquant une fusillade tuant Thérèse et Raymond. Resté seul avec ses enfants, Abel fait appel à ses amis Riton et Fargier, à Paris pour venir les chercher à Nice, qui ne peuvent venir eux-mêmes mais lui envoient un homme sûr, Éric Stark, avec une ambulance. Davos se lie d’amitié avec le jeune homme, qui le cache dans une chambre de bonne de son immeuble…



Jeudi 11 juin : Garde à vue (1981) de Claude Miller avec Lino Ventura, Michel Serrault, Romy Schneider.

Synopsis : Le soir du 31 décembre, Jérôme Martinaud, un notaire, est convoqué au commissariat afin de témoigner sur l’assassinat et le viol de deux petites filles. Les inspecteurs Gallien et Belmont, persuadés de la culpabilité du notable, le mettent en garde à vue. Gallien essaye à tout prix de le faire avouer mais malgré tout, l’affaire piétine. C’est alors que Madame Martinaud, la femme du suspect, fait un témoignage décisif pour l’enquête.

Vendredi 12 juin : Le Ruffian (1983) de José Giovanni avec Lino Ventura, Bernard Giraudeau, Claudia Cardinale.