France 2 : les maestros de “N’oubliez pas les paroles” réuni pour un tournoi le 30 mai

La deuxième édition du tournoi des maestros de “N’oubliez pas les paroles” était prévu pour le 28 mars, mais la crise de Covid-19 qui a touché la France de plein fouet a empêché l’enregistrement de l’émission.

Depuis lundi 11 mai, Nagui a repris le chemin des plateaux de tournages afin d’enregistrer à nouveau son émission musicale “N’oubliez pas les paroles”. À cette occasion une nouvelle date de diffusion vient d’être annoncé pour le tournoi des maestros, ce sera le 30 mai prochain dès 21 h 05 sur France 2.

Repartis en six équipes de trois candidats, les 18 meilleurs maestros de l’histoire du jeu s’affronteront afin de gagner 100 000 euros qui seront reversés à des associations a chaque émission. Deux équipes s’affronteront à chaque numéro afin d’obtenir le plus de point pour arriver en finale et remporter un voyage. Comme les émissions quotidiennes le tournage se déroulera sans public, mais avec des mannequins et des ballons de baudruche.

Source : Puremédias