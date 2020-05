“Un espoir de liberté souffle sur Canal+”, découvrez la nouvelle campagne publicitaire déployée à l’occasion du déconfinement

La France est déconfiné depuis lundi 11 mai, pour cet événement, Canal+ met la liberté à l’honneur dans sa nouvelle campagne de pub.

Après deux mois confinés, les Français retrouvent un semblant de liberté tout en continuant a appliqué au maximum les gestes barrières.

L’agence de publicité BETC a réalisé cette nouvelle campagne publicitaire pour Canal+. BETC a eu l’idée de reprendre le poème “Liberté” de Paul Eluard. Pendant que des scènes de films pleines de liberté défilent, et Augustin Trapenard (Cercle et 21 cm sur Canal+) a été choisi pour réciter le poème et poser sa voix sur cette vidéo. Les scènes de films sont tirées de ceux qui seront diffusés sur Canal+ durant mai et juin. De plus cette campagne de pub sera diffusée sur les antennes de TF1, M6 et Canal+ entre le 14 mai et le 24 mai.

Voici la campagne de pub :

Source : Puremédias