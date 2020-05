La sortie du film “Kaamelott” d’Alexandre Astier reportée à la fin de l’année 2020

Le film inspiré de la série “Kaamelott” créée par Alexandre Astier devait sortir en salle cet été, la crise sanitaire en a décidé autrement.

Au travers d’un communiqué la SND (Société nouvelle de distribution), la société de production et de distribution appartenant au groupe M6 a annoncé le report de la sortie du film “Kaamelott-Premier Volet” au 25 novembre 2020. “La sortie du film Kaamelott – Premier Volet est reportée au 25 novembre 2020, afin de garantir son accessibilité à tous les publics et la meilleure expérience collective possible. Alexandre Astier et SND (Société nouvelle de distribution du groupe M6) restent impatients de pouvoir présenter au public ce film tourné en 70mm et résolument conçu pour les salles de cinéma.”

En attendant voila un teaser du film :