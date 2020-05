“The Right Stuff” une série sur la conquête spatiale atterrira sur Disney+ cet automne

Adaptée du célèbre best-seller de Tom Wolfe, “The Right Stuff”, une série originale Disney+ arrivera l’automne prochain sur la plateforme.

La série produite par Appian Way et Warner Horizon Scripted pour National Geographic s’inspire du roman et best-seller de Tom Wolfe qui nous entraine dans les coulisses du programme Mercury emmenant les premiers Américains dans l’espace.

L’histoire se centrera sur le major John Glenn interprété par Patrick J.Adams ainsi que le lieutenant commandant et pilote d’essai, l’un des meilleurs de l’histoire de la Marine Alan Shepard, rôle tenu par Jake McDorman.

L’histoire se déroule en 1959, en pleine guerre froide. Alors que l’Union soviétique est à l’aube de conquérir l’espace. L’opinion publique craignant le déclin des États-Unis, le gouvernement américain a élaboré le programme Mercury avec la NASA. Ce programme a pour but de former les premiers astronautes du pays parmi une poignée de pilote de l’armée. Sept soldats connus sous le nom de “Mercury Seven” devenu célèbre avant même d’avoir été envoyé dans l’espace.

« À l’heure où Disney+ est une source d’inspiration et d’optimisme pour nos abonnés du monde entier, nous pensons que l’héroïsme des Mercury Seven témoignera de la force de la volonté de l’humanité et encouragera une nouvelle génération à demander la Lune », déclare Ricky Strauss, directeur des contenus et du marketing de Disney+. « Les équipes de National Geographic, de Warner Horizon Scripted Television et d’Appian Way ont élaboré une intrigue captivante et divertissante et nous avons l’honneur de programmer, dans le monde entier, cette première série originale de National Geographic. »