TF1 : la nouvelle saison de “Grey’s Anatomy” déjà remplacée par une autre série médicale

Depuis le début du confinement, TF1 est obligée de modifier sa programmation. La saison 16 inédite de “Grey’s Anatomy” est remplacée par “The Resident” à partir du mercredi 22 avril.

La série est en cours de diffusion aux États-Unis et le confinement en France empêche le doublage des futurs épisodes. Le 15 avril prochain TF1 diffusera les deux derniers épisodes inédits qu’il a en stock avant de mettre en pause la diffusion de la série pour un délai indéterminé pour le moment. La semaine suivante, TF1 dégainera donc en avance la nouvelle série ” The Resident” une série américaine mêlant univers médical et thriller. La série est diffusée en France depuis le 5 février 2019 sur Warner TV qui est incluse dans le forfait Freebox Révolution avec TV by CANAL Panorama et le forfait Freebox Delta.

Synopsis : Devon Pravesh(Manish Dayal), un jeune médecin idéaliste, commence sa résidence à l’hôpital Chastain, son résident référent, le Dr Conrad Hawkins(Matt Czuchry), est un docteur qui ne suit pas les livres de médecine. Pravesh va devoir réapprendre tout ce qu’il croyait savoir s’il veut réussir son internat. Les vies peuvent être épargnées ou perdues, mais les attentes seront toujours brisées.