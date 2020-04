Freebox TV : les inédits de la saison 4 de “Rick and Morty” débarque le 4 mai prochain sur Adult Swim

La première partie de la saison 4 de “Rick and Morty” avait été diffusée fin 2019 sur Adult Swin inclus dans les forfaits Freebox Révolution avec TV by Canal et Freebox Delta.

Adult Swin est disponible sur Freebox TV depuis juillet 2019 en canal partagé avec Toonami de 23h à 2h. Depuis décembre 2019 Adult Swim est disponible en VOD sur les Freebox. La seconde partie sera diffusée à partir du 4 mai prochain tous les lundis en US+24 à 9h (et en VOSTFR) en SVOD et à 23h sur la chaîne.