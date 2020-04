Confinement : le groupe TF1 prend part à l’opération “Nation Apprenante” et proposera des documentaires sur Ushuaïa TV et Histoire TV

Le groupe TF1 se met au diapason, et comme le groupe audiovisuel public, il réquisitionne deux chaînes afin d’y proposer des documentaires en cohérence avec le programme scolaire de collège et lycée.

Au travers d’un communiqué, le groupe TF1 indique s’investir dans l’opération “Nation Apprenante” mise en place suite à la fermeture des établissements scolaires en France. De ce fait, Ushuaîa TV et Histoire TV proposeront tout au long du mois d’avril des documentaires en lien avec les programmes scolaires de collège et lycée. Ces programmes, multidiffusés au cours du mois, seront également disponibles en replay pour les abonnés des chaînes.

Retrouvez ICI la liste complète des documentaires diffusés sur Ushuaïa TV ainsi que les différentes dates de diffusion. Histoire TV a aussi une page dédié regroupant les différents documentaires proposés ainsi que leurs dates de diffusion, que vous pouvez retrouver ICI.

MYTF1 met également un espace dédié auquel vous pouvez accéder ICI, proposera en complémentarité d’Ushuaïa TV e Histoire TV plusieurs documentaires qui s’encre dans l’opération”Nation Apprenante”.

Ushuaïa TV et Histoire TV sont incluses dans les forfaits Freebox Révolution avec TV by Canal et Freebox Delta.