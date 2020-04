Okoo, la plateforme de France TV à destination des enfants propose un nouveau rendez-vous pour voir les choses du bon côté durant le confinement

Depuis ce mercredi 1er avril, France Télévisions propose sur sa plateforme dédiée aux enfants “Okoo”, un nouveau rendez-vous quotidien “Allô Okoo” composé de 23 épisodes de 5 minutes.

Ce nouveau format court produit par Camarilla Productions est destiné à répondre aux questions des enfants récoltées au travers de nombreux mails reçus et lors d’un appel à contribution fait sur les réseaux sociaux de la plateforme.

« experts en tout genre [pédopsychiatres, pédiatres, sociologues…] » sont présents dans les différents numéros du magazine pour transmettre « une information positive, claire et simple et une multitude de petits conseils pour rassurer les enfants et réenchanter leur quotidien ». Des chanteurs, youtubeurs ou sportifs sont également de la partie. “Allô Okoo” fait aussi un point quotidien sur le virus appelé “Corona quoi ?”.

Diffusé du lundi au vendredi sur Okoo et france.tv, “Allô Okoo” propose tous les jours son « Top 3 des bonnes nouvelles » et fait appel a l’imagination des enfants pour sa séquence « On fait quoi demain ? » qui dévoilent leurs idées de « solutions réalistes (ou non) pour le monde de demain ».