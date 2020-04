France Télévisions vous maintiens en forme tous les jours durant le confinement avec des exercices à faire à la maison

“Restez en forme” c’est mot d’ordre ainsi que le nom du nouveau rendez-vous quotidien proposé par France Télévisions.

Ce lundi 6 avril, France Télévisions a lancé un format inédit “#Restez en forme” décliné sur plusieurs chaînes du groupe. Produit par la rédaction des sports de France Télévisions, ce rendez-vous sera proposé tous les jours sur France 3 à 10h30. Durant 26 minutes échauffement, renforcement, cardio, challenge et étirements – seront assurés par deux éducateurs sportifs professionnels, diplômés d’état : Lucile Woodward et Amadou N’Diaye. Une version raccourcie et amenée à 12 minutes sera proposée a partir à partir de 11h55 sur France 5 dans “La quotidienne”.

Pour ceux qui manqueraient ces rendez-vous durant la semaine, France 2 proposera tous les samedis une session de rattrapage de 40 minutes ainsi qu’une rediffusion le dimanche matin à 8h45 pour ceux qui sont matinaux.