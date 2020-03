Incendie de Notre-Dame de Paris un an après, TF1 et France 2 diffuseront des documentaires inédits

Il y a de cela bientôt un an, la cathédrale Notre-Dame de Paris était la proie des flammes. L’incendie avait détruit le toit et la charpente de l’édifice inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. À la veille du premier anniversaire de ce dramatique événement, TF1 et France 2 proposeront respectivement un documentaire inédit.

Le 12 avril sur TF1 diffusera à 13h30 un documentaire inédit, une équipe a suivi pendant un an ceux qui ont été les plus profondément touchés : ceux qui à l’intérieur de la cathédrale, se sont mis en tête de tout reconstruire, et ceux qui vivaient pour Notre-Dame et qui se retrouvent aujourd’hui à l’extérieur, exclus de leur propre monde. L’équipe de tournage a pu suivre les coulisses de la sécurisation de la bâtisse ainsi que le début du chantier de reconstruction de Notre-Dame.

France 2 diffusera quant à lui le 14 avril à 21h05 : Sauver Notre-Dame, un film documentaire de Charlène Gravel et Quentin Domart, produit par Gédéon Programmes. Qui sont les sauveteurs de Notre-Dame ? Comment ont-ils réussi ce défi unique ? Dans un élan et une cohésion rares, ils ont réalisé de nombreuses prouesses techniques et humaines. Ce film documentaire a suivi ces sauveteurs très particuliers pendant un an, en immersion à leurs côtés, afin de raconter cette aventure spectaculaire et émouvante. Grâce à des images exceptionnelles et des témoignages inédits, ce film documentaire raconte l’histoire de ces bâtisseurs, qui depuis un an, se battent pour sauver Notre-Dame.