TMC : “Quotiden” le talk-show de Yann Barthès réduit de moitié face aux mesures de confinement

Alors que nous traversons de plein fouet la crise due au coronavirus. Les mesures de confinement s’étant renforcées, les chaînes de télévision ont dû s’adapter.

Les chaînes de télévision prennent les mesures nécessaires depuis le début du confinement pour maintenir le mieux possible l’antenne. Certains feuilletons quotidiens dont les tournages ont été suspendus, la diffusion est également mise en pause. Les talk-shows, ont du également s’adapter, C à vous, TPMP et Quotidien se sont vu privés de spectateurs.

Cyril Hanouna a alors installé un studio de fortune chez lui afin de vous proposer en direct de chez lui “Ce soir chez Baba” toujours sur C8. Yann Barthès lui continue de présenter son émission en plateau sur TMC. Quelques changements sont tout de même a noter, dès ce mercredi 25 mars, l’émission débutera à 20h15 au lieu de 19h25 et finira à 21h. La durée du programme est désormais de 45 minutes. Yann Barthès et son talk-show arrivent à rassembler pas loin de 2 millions de téléspectateurs ce qui le maintient comme premier talk de France.