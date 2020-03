La ministre des sports Roxana Maracineanu demande la diffusion en clair du match PSG-Dortmund qui se disputera à huis clos, RMC sport refuse

De nombreux événements se sont retrouvés annulés pour cause de Coronavirus, les matches de foot ne sont pas épargnés.

Alors que le huitième de finale de Ligue des champions opposant le Paris Saint Germain au Borussia Dortmund se jouera à huis clos ce mercredi pour cause de Coronavirus, la ministre des sports Roxana Maracineanu a déclaré avoir demandé à RMC sport de diffuser en clair la rencontre. Ce mardi matin en conclusion de la réunion qui s’est déroulé au ministère avec les représentants des fédérations, ligues et clubs, et entreprises liées au monde du sport, la ministre a annoncé : “Nous avons sollicité le diffuseur en question pour proposer de diffuser ce match en clair. Aujourd’hui, ils n’ont pas choisi de le faire de cette manière-là.”

La ministre explique comprendre la déception des spectateurs et des fans qui comptaient se rendre au parc des princes ce mercredi. Mais “Il y a des droits et des choix éditoriaux et économiques qui sont faits et nous ne pouvons que les respecter. Mais nous pouvons aussi faire la demande et sachez que nous l’avons faite”. En parallèle, le PSG a indiqué que les billets seront remboursés intégralement s’ils ont été achetés sur les plateformes de ventes habituelles.