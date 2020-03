César 2020 : Bras de fer entre Cyril Hanouna et Florence Foresti concernant son cachet

Le 2 mars dernier, lors du direct de son émission “Touche pas à mon poste”, Cyril Hanouna avait affirmé que Florence Foresti avait touché “130.000 euros, dont 30.000 euros pour ses auteurs” pour présenter la cérémonie des César.

Florence Foresti à réagit hier aux propos de l’animateur via son compte Instagram en publiant une story, et affirme avoir gagné ” 18 500 euros pour préparer et présenter les César”. Elle a également proposé à Cyril Hanouna de lancer un débat dans sa prochaine émission sur l’écart salarial entre les hommes et les femmes faisant référence aux salaire qu’on touché ses prédécesseurs à la présentation des César.

La réaction de Cyril Hanouna ne s’est pas fait attendre, le soir même dans son émission il a affirmé avoir contacté Canal + qui lui aurait confirmé que Florence Foresti a bien facturé via sa société 120 000 euros à la chaîne cryptée.

Il a d’ailleurs pris au mot l’humoriste est a dévoilé les cachets des précédent présentateurs de la cérémonie. Entre 2012 et 2017 les cachets donné aux maîtres de cérémonie oscillé entre 33 750 pour Antoine de Caunes en 2012 et 55 000 euros pour Jérôme Commandeur en 2017. En 2018 Kad Merad aurait touché environs 100 000 euros selon Cyril Hanouna sans avoir plus de précisions sur la somme exacte. Après cette petite rétrospective il est revenu sur le cas de Florence Foresti “Quand Florence Foresti dit ’j’ai touché 18.500 euros’, c’est ce qu’elle se serait reversé juste pour sa soirée des César, pour sa prestation le soir-même en direct. Après, forcément, elle a tourné les magnétos, elle a payé son réalisateur, qui est son compagnon, via sa société et après elle fait ce qu’elle veut des 120.000 euros. En tout cas, Canal+ a facturé et donné 120.000 euros à Florence Foresti”

Le présentateur de TPMP en a remit une couche sur les revenus gagné par l’humoriste grâce a sa venue sur Canal +, et plus précisément au sujet des droits d’auteurs des sketchs joué par l’humoriste durant la cérémonie. “Je peux vous dire que sur Canal+, les droits d’auteur en direct pour des sketches, c’est environ 2.500 euros la minute. Donc, ils seront pour elle et pour les auteurs”

Source : Pure médias