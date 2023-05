TPMP : des chroniqueurs évoquent leur salaire

Alors que Bruno Le Maire a récemment abordé le sujet de sa rémunération en tant que membre du gouvernement, l’équipe de “Touche pas à mon poste” a saisi l’occasion pour comparer son salaire, ainsi que celui d’Emmanuel Macron, aux leurs.

Le ministre de l’Économie et des Finances, Bruno Le Maire, était invité sur RTL pour promouvoir son livre “Fugue Américaine“. Cependant, l’équipe de “Touche pas à mon poste” a choisi de se focaliser sur le montant de son salaire, qui s’élève à 7450 euros net par mois, lors de l’émission du mardi 23 mai. Alors que certains chroniqueurs saluent la transparence de Bruno Le Maire, d’autres, à l’instar de Raymond Aabou, sont choqués par cette somme avancée. Choquée par l’attitude de son collègue, Géraldine Maillet a interpellé Bruno Le Maire au sujet de la rémunération qu’il considère appropriée pour un tel poste. “3000, 4000 c’était bien. Il ne produit rien, il est payé avec l’argent des Français. Qu’il ne parle pas de son salaire“, lance le chroniqueur. Gilles Verdez rejoint les propos de Géraldine Maillet en exprimant son indignation, affirmant être “scandalisé“.

Cyril Hanouna n’est pourtant pas de cet avis et affirme “ne pas trouver ça délirant. Un mec qui est ministre, il a réussi. Quand je sais qu’ici il y a des chroniqueurs qui gagnent plus que le ministre de l’économie, je vous dis la vérité, j’ai envie de me taper le cul sur le mur“. Hugo Manos intervient à son tour, soutenant son patron en demandant : “Vous rigolez ou quoi ? Combien gagnez-vous, vous ?“. Cyril Hanouna, ne perdant pas de temps, décide de “crever l’abcès” en demandant directement à l’ensemble des chroniqueurs présents s’ils gagnent plus que Bruno Le Maire. Timidement, les mains de Bernard Montiel, Gilles Verdez et Guillaume Genton se lèvent. “Vous voulez jouer à celui qui a le plus de couilles ? On va tous ramener demain nos déclarations d’impôts. Vous allez voir que ça va vous faire drôle” déclare Raymond Aabou. Cependant, cette proposition ne convainc pas grand monde. Le chroniqueur a du mal à contenir son agacement lorsque Cyril Hanouna l’interpelle en lui disant : “Est-ce que tu te rends compte qu’ici, il y a des gens qui gagnent plus que le président de la République ?“. Un montant qui, selon l’émission, s’élèverait à près de 15 000 euros par mois. “Peut-être que tu payes trop les gens“, conclut le chroniqueur.

Source : TV Mag Le Figaro

