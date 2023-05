Nathalie Levy expose les raisons de son refus d’inviter des personnalités politiques dans son émission “En aparté”

Selon la journaliste Nathalie Levy, qui anime quotidiennement l’émission sur Canal+ “En aparté“, elle considère qu’elle ne peut pas obtenir des entrevues politiques qui apportent véritablement quelque chose d’intéressant.

Depuis sa reprise en septembre 2021, Nathalie Levy anime l’émission “En aparté” sur Canal+. Chaque soir, elle invite une personnalité dans son propre appartement, où ils discutent librement pendant environ 35 minutes pour retracer le fil de sa vie. Bien que les invités soient nombreux et diversifiés, Nathalie Levy a délibérément choisi de ne pas inviter de personnalités politiques, une décision qu’elle assume pleinement. Invitée ce week-end dans l’émission, “On refait la télé“, sur RTL. La journaliste a ainsi déclaré : “On n’invite pas de politiques. Ils sont partout. Moi, les politiques, je les ai quand même eus sur les plateaux longuement pendant plusieurs années sur BFMTV ou sur Europe 1. Ce n’est pas le même exercice, c’est vrai. Pour l’instant, je n’ai pas cette gourmandise, ça viendra peut-être. Parce que c’est vrai qu’il se passe beaucoup de choses quand on est comme ça, dans un format comme ‘En aparté’“. Bien qu’elle n’est pas fermée à l’idée de recevoir des politiques “dans dix ans“, Nathalie Levy a souligner qu'”ils sont quand même nourris d’éléments de langage, ils sont tellement dans la posture tout le temps“. “Je ne suis même pas sûre de parvenir à obtenir quelque chose. En tout cas, ce n’est pas du tout d’actualité. Moi, ce n’est pas une envie. Je ne me suis jamais manifestée en ce sens“, a conclu l’animatrice d'”En aparté“.

Pourquoi pas d’invités politiques dans “En aparté” ? La réponse de Nathalie Levy dans @OnRefaitLaTele sur @RTLFrance pic.twitter.com/BijWIqzc1Z — Eric Dussart (@E_Dussart) May 20, 2023

Source : TV Mag Le Figaro

