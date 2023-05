“Les 12 coups de midi” : Céline atteint un nouveau sommet en découvrant enfin l’énigme de l’étoile mystérieuse, ce qui lui permet de franchir la barre des 300 000 euros de gains

La championne du jeu animé par Jean-Luc Reichmann a rencontré plus de difficultés que les personnalités précédentes pour identifier l’énigme.

Après plusieurs tentatives infructueuses, la championne des “12 coups de midi” sur TF1 a finalement réussi à décrypter l’énigme dans l’émission de Jean-Luc Reichmann, diffusée ce mardi 23 mai. Derrière les nombreux indices se cachait la personnalité de Léa Drucker. La championne, qui occupe le fauteuil depuis plusieurs semaines, a rencontré quelques difficultés supplémentaires pour relier les indices de l’étoile mystérieuse cette fois-ci. En effet, les règles du jeu quotidien ont récemment été modifiées, exigeant désormais un sans-faute pour pouvoir proposer un nom. Cette nouvelle règle a donc ralenti la découverte de l’étoile mystérieuse. Même avec la majorité des cases découvertes, Céline a avoué avoir eu quelques difficultés, comme elle l’a expliqué lors d’une entrevue avec “Télé-Loisirs“.

“Pour Léa Drucker, je n’arrivais pas à la relier aux indices. Je me suis fait une liste de potentielles personnes qui pouvaient être derrière cette étoile mystérieuse, avec mes propositions passées et les nouveaux indices, il n’en restait plus beaucoup. Malgré tout, je n’arrivais pas à trouver. Je voyais une femme blonde, très blonde, avec les cheveux tirés. Je ne savais même pas si c’était une vraie blonde“, s’est exprimé Céline. De plus, la championne ne pouvait pas compter sur l’aide de son compagnon Jérôme en visioconférence, car il n’était pas en mesure de voir les indices mieux qu’elle.

