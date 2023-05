Faustine Bollaert exprime son indignation suite à un témoignage choquant dans l’émission “Ça commence aujourd’hui”

Hier sur France 2, une femme est venue, sur le plateau de “Ça commence aujourd’hui“, partager son récit sur sa relation avec Claude François, suscitant ainsi de vives réactions.

Hier, lors de l’épisode de “Ça commence aujourd’hui” diffusé sur France 2, Faustine Bollaert a animé une émission spéciale intitulée “Très jeunes, elles ont eu une liaison avec une star“. Au cours de l’émission, une invitée est venue sur le plateau pour partager son expérience d’une prétendue relation avec le chanteur Claude François lorsqu’elle était adolescente. Cependant, ce qui a profondément choqué la présentatrice est d’apprendre que leur première relation sexuelle s’est déroulée sans le consentement de la jeune femme, suscitant une vive réaction de sa part. “Même si on a évidemment que votre côté de l’histoire. On doit prendre des précautions du fait qu’on est à la télévision. Est-ce que vous dites que Claude François vous auriez violée ?“, a demandé Faustine Bollaert. “Je n’emploie pas ce mot-là. On va dire que la première relation était sans consentement“, a répondu l’invitée. “Pourquoi c’est si difficile de le dire ? Vous avez peur qu’on ne vous croit pas ? Moi, je vous crois. Mais je vous crois de tout mon cœur !“, assure l’animatrice.

“Vous savez… On reçoit beaucoup de jeunes femmes sur ce plateau qui viennent nous raconter, à Natacha et moi, ce que vous venez de nous dire : ‘Je n’ai pas pu être violée parce que je n’ai pas crié. Parce que je n’ai pas dit non. Parce que lui, un homme aussi bien, ne peut pas avoir commis ça’. Nous, sur ce plateau, avec Natacha, nous n’avons de cesse de regarder nos invités et de dire : ‘Si ! Si vous n’avez pas donné votre consentement, vous avez été violée !’“, ajoute Faustine Bollaert. “Mais pourquoi j’ai continué après à le voir ?“, a demandé la témoigne. “À cause de l’emprise ! Faustine a raison ! Quand il n’y a pas eu de consentement, ça s’appelle un viol ! Peu importe qui c’est !“, a intervenue la psychologue. “Moi, en tant que femme ici sur ce plateau, au-delà de Claude François ou n’importe qui, je ne peux pas entendre ça sans m’insurger et avoir l’envie d’embrasser la femme qui est là et que vous représentez ! C’est important pour tous les jeunes qui nous regardent ! Quand on ne donne pas son consentement, c’est un viol !“, a conclut la présentatrice.

Source : Pure Médias

