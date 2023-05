Angèle émue aux larmes lors de sa participation aux “Rencontres du Papotin” sur France 2

Ce samedi, Angèle était invitée à participer aux “Rencontres du Papotin” sur France 2 et a été submergée par ses émotions.

Samedi soir, Angèle était conviée en tant qu’invitée spéciale des “Rencontres du Papotin” sur France 2. Durant près d’une vingtaine de minutes, la chanteuse belge a échangé avec cette rédaction hors du commun, composée de journalistes non professionnels porteurs de troubles du spectre autistique. Cependant, lorsqu’elle s’est retrouvée à lire un poème poignant rédigé par Rudy, l’un des membres de cette rédaction, l’émotion a submergé la jeune femme. “J’ai écrit. J’ai écrit une lettre en chantant. J’ai écrit sur le sable mon nom. J’ai écrit un texte sur mes échecs. J’ai écrit la mort. J’ai écrit l’article de moi” a-t-elle lu à voix haute avant d’être stoppée par ses émotions. L’interprète de “Balance ton quoi” a, tout de même, réussi à terminer sa lecture les larmes aux yeux.

“J’ai écrit mon enfance. J’ai écrit sur la tête de ma mère. J’ai écrit sur ma vie. J’ai écrit sur mon autisme. J’ai écrit pour rester un enfant“, a t-elle continuée. “Oh elle pleure, Angèle. T’es un peu triste ?” a-t-on pu entendre avant qu’Angèle ne s’explique sur ses larmes : “Je ne suis pas triste mais je trouve ça touchant. C’est ça qui est beau aussi avec le fait d’écrire c’est que parfois je pense qu’on écrit pour marquer dans le temps des pensées, des choses qu’on ne sait pas forcément dite. Et quand on lit un texte qu’on a écrit, ça permet de dire des choses qu’on ne pourrait pas dire autrement. On peut transmettre, on peut se comprendre aussi“. Elle a ensuite féliciter Rudy pour son “très beau” texte.

Source : Pure Médias

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox