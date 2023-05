TPMP : Cyril Hanouna exprime son désaccord envers France 5 et Éric Dupond-Moretti

L’animateur de l’émission “Touche pas à mon poste” a exprimé son mécontentement à l’égard du documentaire intitulé “La fabrique du mensonge“, qui a été diffusé récemment sur les chaînes de France Télévisions.

En octobre dernier, suite au meurtre de la petite Lola qui a choqué la France, l’émission “Touche pas à mon poste” a abordé cette affaire de manière virulente. À cette époque, le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti avait vivement critiqué l’émission de C8, déclarant qu’il ne tolérerait pas que l’on compromette l’État de droit pour augmenter l’audience. Cyril Hanouna, de son côté, avait affirmé en direct que pour des personnes de ce genre, un procès immédiat devrait avoir lieu, avec une peine de réclusion à perpétuité. Ce lundi 22 mai, le match est relancé. “Hier, un truc incroyable ! Ils ont dépassé tout ce qu’on pouvait imaginer”, commence l’animateur de C8. L’émission “Touche pas à mon poste” a pris pour cible France 5 et le documentaire diffusé en prime time la veille, intitulé “La fabrique du mensonge“. Ce programme, suivi d’un débat animé par Karim Rissouli, met en lumière la récupération politique du meurtre de la petite Lola, ainsi que son exploitation sur les réseaux sociaux et les plateaux de télévision. “Ils ont fait un documentaire, non pas pour dire qu’ils ont été choqués par ce qui est arrivé à la petite Lola. Ils ont fait un documentaire pour dire qu’ils étaient choqués de comment on a traité la présumée meurtrière de Lola. Et ils ont fait appel à Éric Dupond-Moretti qui a trouvé le temps de parler à la télévision. Maintenant quand tu dis que t’as un emploi du temps de ministre, ça veut dire que tu ne fous rien de la journée“, s’énerve Cyril Hanouna.

“Je ne sais pas comment il trouve le temps” “La fabrique du mensonge” sur l’affaire Lola : Retour sur cette enquête ! La réponse de Cyril ! #TPMP pic.twitter.com/kQwevkeISF — TPMP (@TPMP) May 22, 2023

Cyril Hanouna s’est également indigné de l’utilisation d’images de l’émission “Touche pas à mon poste” dans le documentaire de France 5, qui est considéré comme étant «à charge» contre les chaînes de Vincent Bolloré selon Gilles Verdez. Cela a permis de revoir les déclarations controversées de l’animateur et de mettre en évidence la responsabilité de son influence sur les réseaux sociaux. Une fois de plus, Éric Dupond-Moretti critique vivement Cyril Hanouna et le qualifie de “monsieur Hanouna qui a rempli le slip de ses chroniqueurs de nouilles tièdes“, en référence à une séquence datant de 2016 avec Matthieu Delormeau. Le ministre de la Justice déclare dans le documentaire “La fabrique du mensonge” qu'”une présentation aussi vulgaire de la justice niant toutes les règles qui sont les nôtres, que notre société a mis des siècles à élaborer, non, ce n’est pas possible“. “Ils prennent des images datant de plusieurs mois sans nous appeler. Vous allez recevoir la note demain, elle va être salée, c’est 10.000 euros la minute. Vous allez voir, il va vous coûter cher ce documentaire“, continue Cyril Hanouna.

Effectivement, l’utilisation d’images d’archive dans un documentaire est soumise à des règles de facturation qui prennent en compte la durée et la date de diffusion initiale. Selon Cyril Hanouna et ses chroniqueurs, les équipes de France Télévisions sont perçues comme «des donneurs de leçons qui vivent dans leur propre monde, déconnectés de l’opinion publique et ne s’adressant jamais à des personnes ordinaires». “Et bravo à Éric Dupond-Moretti. Nous, on a été élégant avec lui. On n’a jamais parlé des problèmes qu’il a eus dernièrement. On a été fair-play“, ajoute l’animateur de C8, en référence au geste du bras d’honneur que le ministre a adressé à un député du parti Les Républicains, ainsi qu’à la mise en examen de son fils pour des soupçons de violences conjugales. Ces événements sont cités par Cyril Hanouna pour illustrer son mécontentement à l’égard d’Éric Dupond-Moretti et remettre en question sa capacité à occuper le poste de ministre de la Justice. “En fait, il ne faut pas être correct, donc on va redevenir incorrect“, conclut le présentateur de “Touche pas à mon poste“.

Source : TV Mag Le Figaro

