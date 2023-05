Les chroniqueur de “Touche pas à mon poste” ont réagit à la sortie de Pierre Palmade de l’hôpital

Pierre Palmade, l’humoriste placé en garde à vue pour homicide involontaire et blessures involontaires, a effectué une sortie ce week-end pour rendre visite à ses proches. Il s’agit de sa première sortie depuis son transfert au CHU de Bordeaux.

Pierre Palmade, mis en examen pour homicide et blessures involontaires suite à un accident de la route en février 2023, a été autorisé à quitter l’hôpital de Bordeaux où il est assigné à résidence depuis fin avril. Il a rendu visite à sa famille le week-end dernier, mais sous certaines conditions liées à son contrôle judiciaire. Les images de sa sortie ont été diffusées sur BFMTV, suscitant de vives réactions parmi les téléspectateurs. Les chroniqueurs de “Touche pas à mon poste” ont également donné leur avis sur cette affaire lors de l’émission de ce mardi 9 mai. Lors de l’émission, Cyril Hanouna a invité Michel Mary, grand reporter au “Nouveau Détective“, pour commenter l’affaire Pierre Palmade. “La plupart des gens à qui ça arrive ne vont pas en prison“, explique le journaliste avant d’ajouter qu’ils font preuve d’un “traitement de défaveur” au sujet de l’humoriste. Il a également regretté le traitement médiatique défavorable subi par Pierre Palmade en raison de sa notoriété. “Il va être jugé mais faut pas faire le procès avant le procès“, ajoute-t-il. Cependant, du côté des chroniqueurs, le ton est plus sévère et condamne davantage Pierre Palmade.

Pour Danielle Moreau : “La justice nous a dit qu’il allait le mettre sous contrôle judiciaire, il ne fera pas une journée de prison pour des raisons de santé et un mois après, on le voit en week-end. Pour moi, ça n’est pas possible. On était le dimanche 7 mai, le bébé aurait dû naître le 14 mai, dimanche prochain. Alors excusez-moi, mais on a le droit d’être choqué, moi je le suis profondément“. Danielle Moreau affirme : “la justice qui va mal” et déclare qu’on “manifeste pour tout et pour rien, on devrait manifester pour ça“. Par la suite, Gilles Verdez annonce que le contrôle judiciaire de Pierre Palmade “risque d’être bientôt allégé, y compris en semaine. Et ça, moi je suis comme Danielle, je trouve que c’est anormal. Bien sûr que ce n’est pas illégal, mais pour moi, la décence serait qu’il se fasse discret, qu’il n’aille pas en famille, qu’il reste se soigner“. Michel Mary note que Pierre Palmade ne répond pas aux questions des journalistes de BFMTV. Selon lui, l’humoriste ne cherche pas à attirer l’attention. Pour Michel Mary et certains chroniqueurs, il est injuste de le condamner avant même son procès. Ils estiment que sa notoriété a donné à l’affaire une tournure médiatique excessive. “C’est pas Mesrine” conclut Michel Mary avant d’exprimer son désaccord face à la condamnation sévère de l’humoriste.

Source : TV Mag Le Figaro

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox