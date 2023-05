Abonnés Canal+ : un nouvel accord avec Disney va vous donner le sourire

Canal+ va proposer les films du studio aux grandes oreilles six mois après leur sortie.

Une bonne nouvelle pour les détenteurs d’une offre Canal+ : Maxime Saada, président du directoire de la firme de Vivendi, a annoncé dans une interview pour le Film Français la signature d’un accord avec Disney plutôt intéressant.

La chaîne cryptée sera ainsi en mesure de diffuser les films produits par le géant américain six mois après leur sortie, avec comme premier événement important la diffusion d’Avatar : la voie de l’eau dès le 14 juin prochain. Une annonce qui s’inscrit dans un contexte où la bataille pour les droits de diffusion fait rage. En effet, avec le lancement d’une toute nouvelle chronologie des médias réduisant le temps nécessaire à la diffusion des films sortis en salle sur les plateformes de SVOD, les différents acteurs de l’audiovisuel cherchent à tirer la couverture vers eux.

Disney lui-même critiquait déjà en juin dernier cette nouvelle réglementation et a même agi en ne diffusant pas certains de ses films dans les salles obscures, préférant la sortie sur sa plateforme. De leur côté, les chaînes gratuites n’apprécient pas vraiment le coup de pression et ont fait front commun en septembre dernier pour que l’accord actuel reste en place et ne soit pas modifié au bénéfice des services SVOD.

Pour l’heure, la chronologie des médias s’établit ainsi : un film sort en salle, six mois après Canal+ est en droit de le diffuser, puis vient Netflix au bout de 15 mois, Amazon et Disney attendront eux 17 mois et les chaînes 22 mois. Pour l’instant, il s’agit avant tout d’un accord oral et la signature de l’avenant doit permettre d’entériner la modification. Le contexte reste cependant tendu, notamment du côté de Disney+ qui critique l’accord et n’entend pas attendre 17 mois pour diffuser ses super-productions sur la plateforme.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox