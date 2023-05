Abonnés Freebox et Prime : récupérez gratuitement 5 nouveaux jeux sur PC

Une aventure bouleversante, un jeu assez unique et de l’action rétro au programme.

Une nouvelle fournée de jeux est proposée par Amazon. Parmi les nombreux services inclus dans Amazon Prime, Prime Gaming propose en effet d’obtenir des jeux gratuitement ainsi que des contenus additionnels à d’autres jeux en ligne. Les abonnés Freebox Delta bénéficient d’Amazon Prime inclus dans leur offre et 6 mois d’abonnement sont offerts aux abonnés Freebox Révolution, Pop et mini 4K avec un forfait Free Mobile relié à leur compte. Voici les cinq titres qui viennent d’être ajoutés.

La sélection comprend deux jeux vous proposant une aventure assez calme, mais tout de même intéressante. Dans The Almost Gone, vous vous retrouvez entre la vie et la mort, isolée et livrée à vous-même et mettez au jour les vérités bouleversantes qui ont décidé de votre destinée. Passez outre les superbes façades et intérieurs d’un style de vie de banlieue pour découvrir un récit contemporain élaboré par un auteur primé.



Toujours dans une optique de découverte mais un peu plus terre à terre, vous pouvez essayer Kardboard Kings : Card Shop Simulator. Ouvrez votre magasin de cartes en bord de mer ! Achetez, échangez et vendez des cartes, ou bien gardez-les pour votre collection personnelle ! Faites-vous une réputation auprès de vos clients, dépassez les objectifs de votre magasin, déverrouillez de nouvelles décorations et accueillez des événements passionnants pour attirer le plus de monde possible dans le meilleur magasin de cartes de la ville !



Ces deux jeux sont disponibles pendant une durée de 33 jours, mais trois titres rétros sont également proposés jusqu’à la fin de l’année. 3 Count Bout est un jeu de catch publié par SNK en 1993. Tentez de devenir le plus fort des catcheurs pour vous asseoir sur le trône de champion ! 3 Count Bout regorge de références au catch, avec notamment des échanges de coups, des attaques aériennes, des charges et même des coups illégaux ! Vivez des matchs passionnants, notamment en cage électrique, dans la rue et bien plus.

Alpha Mission II est un jeu de tir publié par SNK en 1991. Ce classique du genre est apprécié par les fans pour son gameplay unique qui permet aux joueurs de ramasser et d’améliorer des power-ups d’armure pouvant être modifiés à tout moment. Ce deuxième opus ajoute de nombreux power-ups d’armure impressionnants, renforçant encore la dimension tactique passionnante qui a fait le succès du titre. Enfin, Robo Army est un beat ’em up publié par SNK en 1991. Détruisez vos ennemis pour ramener la paix, menacée par un ordre de robots du nom de Hell Jeed. Ramassez des objets pour gagner en puissance et effectuez des attaques variées dans ce combat acharné et passionnant. Pour accéder à ces titres, il faudra télécharger Amazon Games, disponible en cliquant sur ce lien, il suffit ensuite de vous connecter avec vos identifiants Amazon Prime. Vous retrouverez ainsi, sur une même interface, vos jeux gratuits à récupérer et la possibilité de les installer. Il faudra ensuite cliquer sur “installer” et une fois la procédure terminée, vous pouvez jouer à votre jeu.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox