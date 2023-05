Netflix repousse la fin du partage de mots de passe

La mesure plutôt contestée prévue par Netflix pour ce premier semestre sera finalement lancée plus tard, à l’heure où la santé financière du groupe est instable.

Payer pour partager les comptes, ce ne sera pas pour tout de suite. D’après les informations du Wall Street Journal, le géant américain attendra finalement le second semestre de l’année pour mettre en place les mesures visant à lutter contre la pratique bien connue de partage de mots de passe pour utiliser le compte Netflix d’un proche, d’un ami ou autre. Initialement, le projet devait être lancé progressivement dès mars dernier, avec des premiers essais en Espagne par exemple.

L’idée était de facturer un surplus pour les clients qui donnaient leur mot de passe à d’autres personnes en utilisant certaines informations telles que l’adresse IP pour repérer les partages ayant lieu hors du foyer. La raison est assez simple : Netflix a peur de trop brusquer les abonnés et entraîner une vague de désabonnements. Une situation déjà observée en Espagne, où la mesure est mise en place depuis plus d’un mois, entraînant l’exode de plus d’un million d’abonnés, selon certaines données.

Ce report intervient alors que le géant du streaming se trouve dans un contexte difficile. En effet, ses résultats financiers mitigés l’ont poussé à mettre en place un grand plan pour réduire des coûts, avec la volonté d’économiser 300 millions de dollars sur ses dépenses. La restriction du partage des comptes devait permettre un meilleur rendement des abonnés mais avec ce report, il faudra faire sans cette rentrée d’argent supplémentaire. La firme américaine espère cependant qu’une partie des personnes utilisant le compte d’un proche s’abonnent à leur tour et que l’offre Essential avec pub puisse gonfler son parc de clients.

Source : via 01net

