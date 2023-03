Laurent Fontaine recadré par Lou Pernaut sur C8

Ce samedi 25 mars, Lou Pernaut et Laurent Fontaine ont réglé leurs comptes dans “TPMP People” sur C8.

En juin 2022, sur le plateau de “TPMP People” sur C8, Laurent Fontaine, présentateur de “Y’a que la vérité qui compte“, remettait en cause Lou Pernaut, fille du journaliste Jean-Paul Pernaut, sur sa manière de gérer le deuil de son père. “J’ai été très proche de Jean-Pierre Pernaut, donc c’est compliqué de réagir. Lou, t’es adorable, t’es gentille, mais va faire des études, quoi ! Bosse ! Pardon, mais ce que je vois n’est pas très digne et je pense que tu devrais, depuis la mort de ton père, calmer un peu les TikTok, reprendre les études et travailler“, avait lancé Laurent Fontaine en juin 2022 soit, trois mois après le décès du présentateur de TF1. Ces propos avaient agacé Lou Pernaut et sa mère, Nathalie Marquay, qui avait publiquement recadré le chroniqueur. L’histoire ne s’arrête pas là… Invitée sur le plateau le 16 mars dernier, Lou Pernaut n’avait pas caché sa haine envers Laurent Fontaine et a pu s’exprimer face à lui ce samedi 25 mars grâce à l’invitation de Mathieu Delormeau dans “TPMP People“.

“Ce n’était pas contre toi, je m’excuse si ça t’a blessée parce que ce n’était pas le but du jeu. C’était une réaction comme il y en a souvent en télé“, a lancé Laurent Fontaine précisant que le fait qu’elle se film en pleure l’avait étonné. “Si je faisais des vidéos où je pleurais, c’est parce que tout le monde me demandait comment je faisais pour sourire. (…) Donc je me suis dit : ‘Autant montrer toute ma personnalité, même quand je pleure‘. C’est mon choix et vous n’avez pas à le juger. Je ne suis pas votre fille, Monsieur !“, a rétorqué Lou Pernaut. Après les excuses des deux invités, Lou Pernaut, suivant une formation d’architecte d’intérieur et qui souhaite devenir chroniqueuse, a ajouté : “Je sais qu’en s’exposant sur les réseaux sociaux, il faut s’attendre à se prendre des insultes. Mais c’est tellement dommage d’avoir la portée que vous avez, avec une tonne de personnes qui vous écoutent, et de dire : ‘Insultez-la, c’est normal’“.

Source : Télé Loisirs

