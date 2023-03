“Quotidien” : Polska alerte Yann Barthès au sujet d’une chronique “hyper sexiste” et “misogyne”

Ce vendredi, dans sa chronique, Nicolas Fresco s’est exprimé avec humour sur la présence de deux influenceuses aux manifestations contre la réforme des retraites. Des propos n’ayant pas été pris avec humour par tout le monde.

Le chroniqueur, Nicolas Fresco, a dédié un numéro de “L’influencé” à Polska et Tootatis dans l’émission “Quotidien” sur TMC, ce vendredi 24 mars. Il a blagué sur la présence des deux influenceuses lors des manifestations contre la réforme des retraites. Sur le plateau de “Quotidiens“, le chroniqueur a critiqué leur slogan “les formes contre la réforme“. Il a ajouté que les deux influenceuses sont célèbres pour “s’être fait recaler d’un resto à cause de leur décolleté plus profond que le trou de la sécu” ne trouvant pas que les deux femmes soient en droit de manifester. Des blagues ne passant pas au près du grand public mais également des militantes et personnes politiques. La députée de la France Insoumise, Nadège Abomangoli, a qualifié l’homme d'”insupportable bourgeoisie de plateau télé avec leur habituelle arrogance sexiste et classiste“. “À 19 et 22 ans, Polska et Tootatis s’engagent publiquement contre la réforme des retraites. Pour en parler, ‘Quotidien’ choisit le ricanement misogyne et classiste“, a critiqué Rokhaya Diallo.

Polska, l’une des deux influenceuses, s’est exprimée dans une vidéo sur Instagram, ce week-end. Elle a dit être naïve et pensée que la chronique serait positive. “Mais la naïveté me tuera un jour“, a-t-elle dit dans sa vidéo. “Je vais m’intéresser directement à toi Yann Barthès parce que je ne connais pas le nom de ton chroniqueur aux cheveux gras. Donc Yann Barthès, toi, à ton grand âge, je suis allée vérifiée tu as quand même 48 ans. Donc à 48 ans tu trouves ça toujours normal qu’en 2023 on puisse toujours faire des chroniques qui passent à la TV devant des centaines de milliers de personnes, hyper sexistes et hyper misogynes ? Et ce n’est pas parce que c’est sous couvert d’humour que ça passe mieux hein. Au lieu de parler de l’acte de manifester en lui-même, vous vous êtes arrêtés aux faux ongles et à un décolleté“, s’est exprimée Polska, sur Instagram. Quant à Tootatis, elle n’a pour le moment pas commenté la chronique.

Franchement, vous feriez mieux de l’écouter @Qofficiel C’est mieux construit et plus pertinent que votre chronique.

pic.twitter.com/ogYFdWfsJE — Marie Peltier 🔜🐘 (@Marie_Peltier) March 25, 2023

Source : Pure Médias

