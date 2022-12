Netflix : découvrez les nouveautés de janvier 2023

Comme chaque mois, Netflix dévoile son calendrier des sorties. Découvrez ce qui vous attend en janvier pour commencer l’année 2023.

Entre films, séries, animes, documentaires et émissions de téléréalité, original Netflix ou non, le géant du streaming a un agenda bien rempli pour le mois de janvier 2023. Films cultes et nouvelles saisons, voici la liste des nouveautés du mois de janvier sur la plateforme :

Les films

Passionnés de cinéma, retrouvez des films cultes avec avec George Clooney, Bratt Pitt, Rihanna ou encore Jean Dujardin. Mais retrouvez également :

Le 1er janvier :

Ocean’s Eleven avec George Clooney, Julia Roberts, Brad Pitt et Matt Damon,

avec George Clooney, Julia Roberts, Brad Pitt et Matt Damon, Ocean’s Twelve avec George Clooney, Julia Roberts, Brad Pitt, Catherine Zeta-Jones et Vincent Cassel,

avec George Clooney, Julia Roberts, Brad Pitt, Catherine Zeta-Jones et Vincent Cassel, Ocean’s 8 avec Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Sarah Paulson, Rihanna et Helena Bonham Carter,

avec Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Sarah Paulson, Rihanna et Helena Bonham Carter, Inside Man avec Denzel Washington, Jodie Foster et Clive Owen,

avec Denzel Washington, Jodie Foster et Clive Owen, Les petits mouchoirs avec François Cluzet, Marion Cotillard, Jean Dujardin, Gilles Lellouche et Benoît Magimel,

avec François Cluzet, Marion Cotillard, Jean Dujardin, Gilles Lellouche et Benoît Magimel, Légendes d’automne avec Anthony Hopkins et Brad Pitt,

avec Anthony Hopkins et Brad Pitt, Jour J avec Nicholas Duvauchelle.

Le 6 janvier :

The Pale Blue Eye avec Christian Bale, Harry Melling et Gillian Anderson (original Netflix).

Un commissaire à la retraite recrute un brillant cadet de West Point appelé Edgar Allan Poe pour qu’il l’aide à résoudre un meurtre atroce à l’Académie militaire américaine.

Le 7 janvier :

Honey Boy avec Shia Laboeuf.

Le 27 janvier :

You People avec Jonah Hill et Eddie Murphy (original Netflix).

Les séries

En plus des films, la plateforme propose le retour de nombreuses séries mais aussi le lancement de nouvelles :

Le 1er janvier :

Kaléidoscope avec Giancarlo Espocito, Paz Vega et Tati Gabrielle (originale Netflix),

S’étendant sur un quart de siècle, Jigsaw est centré sur le plus grand casse jamais tenté, 70 milliards de dollars d’obligations qui ont disparu dans le centre de Manhattan pendant l’ouragan Sandy. La série se compose de huit parties allant de 24 ans avant le hold-up à un an après.

Le 4 janvier :

La vie mensongère des adultes saison 1 (originale Netflix)

Le 5 janvier :

Copenhagen Cowboy saison 1 par Nicolas Widing Refn (Drive) (originale Netflix)

saison 1 par Nicolas Widing Refn (Drive) (originale Netflix) Ginny & Georgina saison 2 (originale Netflix)

Le 11 janvier :

Sexify saison 2 (orignale Netflix)

saison 2 (orignale Netflix) Vikings : Valhalla saison 2 (originale Netflix)

saison 2 (originale Netflix) Makanai : Dans la cuisine de Maiko saison 1 par Kore-Eda (originale Netflix)

saison 1 par Kore-Eda (originale Netflix) Kung-Fu Panda : Le chevalier dragon saison 2 (originale Netflix)

Le 13 janvier :

Sky Rojo saison 3 (originale Netflix)

Le 19 janvier :

That ’90 Show saison 1 (originale Netflix)

Le 20 janvier :

En place avec Jean-Pascal Zadi, Eric Judor, Benoît Poelvorde, Fadily Camara, Marina Foïs, Fary, Panayotis Pascot, Pierre-Emmanuel Barré (originale Netflix)

avec Jean-Pascal Zadi, Eric Judor, Benoît Poelvorde, Fadily Camara, Marina Foïs, Fary, Panayotis Pascot, Pierre-Emmanuel Barré (originale Netflix) Fauda saison 4 (originale Netflix)

Le 21 janvier :

The Walking Dead (part 2) saison 11 les premiers épisodes

Le 27 janvier :

Lockwood & Co. saison 1

Les animes

Fans d’animes ? Ne vous en faites pas ! Netflix ajoute quelques animes au calendrier, voici la liste complète :

Le 1er janvier :

La voie du tablier saison 2 (originale Netflix)

saison 2 (originale Netflix) Hajime No Ippo intégrale

intégrale Monster intégrale

Le 10 janvier :

Vinland Saga saison 2 les premiers épisodes par Hiroshi Seko avec Yuto Uemura, Kenichiro Matsuda, Naoya Uchida.

Synopsis : Depuis qu’Askeladd, un chef de guerre fourbe et sans honneur, a tué son père lorsqu’il était enfant, Thorfinn le suit partout dans le but de se venger. Mais bien qu’il soit devenu un guerrier redoutable, il ne parvient toujours pas à vaincre son ennemi. Au fil des ans, enchaînant missions périlleuses et combats afin d’obtenir des duels contre l’homme qu’il hait plus que tout, le gentil Thorfinn est devenu froid et solitaire, prisonnier de son passé et incapable d’aller de l’avant. Jusqu’à ce que la vie le force à regarder le monde différemment…

Le 19 janvier :

Maniac Par Junji Ito : Anthologie Macabre saison 1 (originale Netflix)

Les documentaires

Le 4 janvier :

Madoff : Le Monstre de la finance (original Netflix) Joe Berlinger.

Synopsis : Cette série documentaire retrace l’ascension et la chute de Bernie Madoff, le financier ayant orchestré l’une des plus importantes pyramides de Ponzi de l’histoire de Wall Street.

Le 13 janvier :

Break Point par les créateur de Formula 1 : Pilotes de leur destin (originale Netflix)

Le 31 janvier :

Pamela, a love story

Les émissions de téléréalité

Le 6 janvier :

Ultimatum : on se marie ou c’est fini derniers épisodes (originale Netflix)

Le 20 janvier :

L’empire du Bling : New York (originale Netflix) par Jeff Jenkins, Russell Jay-Staglik, Elise Chung avec Richard Chang.

Synopsis : Spin-off de la série Bling Empire, qui se déroule dans la ville de New York où de riches Asiatiques et des Américains d’origine asiatique sont en quête de divertissement.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox