Lean-Luc Reichmann s’exprime sur le parcours de Stéphane dans “Les 12 coups de midi”

Stéphane enchaine les victoire dans “Les 12 coups de midi” sur TF1 depuis le 20 août 2022. L’animateur, Jean-Luc Reichmann s’est exprimé sur ses victoires.

Stéphane ne cesse de remporter des victoires dans “Les 12 coups de midi” et ne s’arrêtera pas ici. Jean-Luc Reichman, l’animateur de l’émission de TF1, s’est confié sur le parcours de son champion. “J’ai parcouru tout le Grand Est pour pouvoir passer les sélections. Je savais que j’avais un peu de culture générale, et je suis fan des jeux télé. Je me suis dit ‘pourquoi pas moi ?’. C’était en septembre dernier, en visio. C’est Delphine qui a pris l’initiative de m’inscrire. Et c’était la bonne ! C’était ma dernière tentative. Si je n’avais pas été sélectionné, j’aurais abandonné“, a expliqué le candidat dans les lignes de “Télé-Loisirs“. ”

Le présentateur s’est également exprimé pour “Télé-Loisir” au sujet de son champion. “En l’accueillant la première fois sur le plateau, je le trouvais sympa mais je ne m’attendais pas à ce parcours. C’était son rêve de participer à l’émission. Il a tenté dix fois les sélections dans le Grand Est, avant d’être choisi par la production. Quelle détermination ! Il ne cesse de me surprendre. C’est la beauté des 12 coups de midi“, assure Jean-Luc Reichman. Par ailleurs, il a mis au clair certaines rumeurs visant l’animateur à poser des questions trop simple pour le candidat. “C’est facile de critiquer derrière son écran ! J’invite celles et ceux qui le font à tenter leur chance. Je les accueillerai avec bonheur. Stéphane n’est pas trop réseaux sociaux et tant mieux. Il mérite sa place. En dehors des tournages, il travaille de nuit à la fonderie et ne prend pas de congés pour faire à l’émission. C’est assez rare pour le signaler !”“, a-t-il conclu.

Source : Télé 7 Jours

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox