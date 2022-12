Jean-Claude Dassier déraille en direct de CNews et personne ne réagit sur le plateau

Ce mardi soir, Jean-Claude Dassier a tenu des propos racistes dans l’émission de CNews, “La belle époque“, et n’a provoqué aucune réactions sur le plateau.

Ce mardi soir, dans “La belle équipe“, sur CNews, Barbara Klein a lancé un débat intitulé “Violences des jeunes : comment dire stop ?” et fait réagir ses invités. Après avoir entendu l’opinion de tous le monde à propos de la volonté des députés des “Républicains” de responsabiliser les parents de mineurs mise en cause, les invités se sont exprimés sur le sujet. Jean-Claude Dassier, invité de l’émission, a très vite dérapé et tenu des propos racistes ne faisant réagir personnes. “Une société multiculturelle et multi-ethnique ne peut pas durer longtemps, sans devenir soit totalitaire, soit guerrière. Je suis donc favorable à la remigration de toutes les populations qui ne peuvent pas durablement coexister sur le territoire français et comme ce n’est pas à nous de partir, il faudra bien que ce soit aux autres de le faire“, a d’abord lancé Laurent Ozon.

“L’Amérique et l’Angleterre ont bien des défauts, mais enfin, elles ne vivent pas encore une guerre“, s’est opposé Jean-Claude Dassier. “Ils ont 6% de la population masculine qui est en prison“, insiste Laurent Ozon. L’ancien directeur de l’information de TF1 a repris : “Mais les musulmans, ils s’en foutent de la République. Ils ne savent même pas ce que le mot veut dire“. Personne n’a réagit sur ses propos. Jean Garrigues, historien et président du Comité d’histoire parlementaire, a complété les dires de Jean-Claude Dassier : “On leur apprendra ce que c’est, c’est ça l’autorité. On ne va pas y arriver, c’est cela ma conviction“. “Les cultures sont trop éloignées l’une de l’autre ou l’une des autres et on va tout doucement vers une société communautaire à l’anglaise ou à l’américaine. Si je me trompe, je serai ravi de voir que la République reprenne les affaires en main et accouche d’une culture commune. Mais ce n’est pas demain la veille“, a conclu l’homme.

Source : Pure Médias

