“Le Grand Bluff” : l’origine de l’émission dévoilée par Patrick Sébastien

Ce mardi soir, C8 a diffusée un documentaire inédit pour les 30 ans du “Grand Bluff“.

Le 26 décembre dernier, l’émission “Le Grand Bluff” fêtait ses 30 ans. En effet, le premier numéro du divertissement était diffusé le 26 décembre 1992. La chaîne C8 en a profité pour proposer un documentaire inédit compilant les meilleurs caméras cachés de Patrick Sébastien, sur la grille de 21 h 20, le mardi 27 décembre pour l’occasion. L’imitateur s’est glissé dans la peau de Robert Vannier, l’un des candidats les plus fantasques que le petit écran ait connu. Avec un costume vert en velours et une moustache grise, il se précipite sur les escaliers du “Millionnaire“, animé sur TF1 par Philippe Risoli, à cette période. L’animateur s’est retrouvé anéanti devant ce joueur tenant à lire un poème composé par lui-même, “La Pintade aux yeux violets“. C’est l’histoire d’un paysan et de sa relation ambiguë avec sa volaille. “Je me couche au sentier, je jouis à la lune“, lit-il à voix haute à côté de Philippe Risoli se retenant de rire pour éviter de vexé son invité.

Lors de la diffusion de ce documentaire, Patrick Sébastien commente d’autres de ses pièges, notamment celui où il a agacé Jean-Pierre Foucault en lui demandant une longue série d’autographes. La diffusion du best-of c’est également l’occasion pour les téléspectateurs de découvrir la terrible histoire derrière la naissance du “Grand Bluff“. Juillet 1990, Patrick Sébastien perd son fils dans un accident de moto. “Je n’ai pas voulu reconnaître le corps à la morgue. Dans mon subconscient, j’ai toujours cette idée que ce n’était pas lui“, se confie t-il. “Un soir, à l’été 1992, je m’arrête dans une station-service et je vois un motard habillé en noir. Il ôte son casque, il porte la barbe et dans ma tête je me dis : ‘Enlève-la, je t’ai reconnu‘. En remontant dans la voiture, j’ai décidé que j’allais me déguiser et aller piéger des gens que je connais“, a ajouté l’imitateur.

