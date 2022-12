CNews réagit au dérapage de Jean-Claude Dassier et se détache de ces propos

Suite aux propos tenu par Jean-Claude Dassier dans CNews au sujet des musulman, la chaîne s’est exprimée sur ces dires.

“Je souhaitais revenir sur les propos de Jean-Claude Dassier tenus ce mardi sur ce plateau. Je faisais réagir mes invités autour d’un débat intitulé ‘Violences des jeunes, comment dire stop ?’“, s’exprime Barbara Klein, faisant référence à son émission du 29 décembre. Lors d’un débat visant la volonté de députés LR de renforcer les responsabilités des familles lors des infractions commises par les mineurs, Jean-Claude Dassier avait dérapé et tenu des propos racistes. “Le chroniqueur Jean-Claude Dassier a exprimé son opinion. Je souhaitais vous dire que ces propos n’engagent que lui et en aucun cas la chaîne ni la rédaction de CNews“, ajoute t-elle.

L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) a confirmé à “Huffington Post“que des téléspectateurs avaient signalé l’ancien président de l’Olympique de Marseille : “Nous avons été saisis. Nous allons visionner la séquence dans son intégralité et instruire l’affaire, le cas échéant“. Le groupe Canal+ avait déjà, en novembre dernier, était saisit par l’Arcom après les propos de Cyril Hanouna sur l’affaire Lola dans “Touche pas à mon poste” puis, suite à son différent avec le député LFI, Louis Boyard. Par ailleurs, plusieurs personnalité de la NUPES dont Manuel Bompard et Aymeric Caron se sont exprimé sur les les propos de Jean-Claude Dassier.

