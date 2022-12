Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : une possibilité de plus dans le panier des abonnés mobiles, mais aussi pour les clients Freebox

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Nouveautés Free

Abonnés Freebox et Amazon : Universal+ et ses 4 chaînes ( SYFY, 13ème Rue, DreamWorks, E!) débarquent sur Prime Video à 7,99€/mois. Plus d’infos…

Freebox replay : TF1 propose une nouvelle chaîne “collection”, dédiée à l’écologie et accessible gratuitement. Plus d’infos…

La version 1.17 d’Oqee sur l’Apple TV permet désormais de savoir quand interviendront les coupures pub lorsque vous regardez un programme en replay sur MYTF1 ou france.tv. Plus d’infos…

Abonnés Freebox avec TV by Canal : myCanal se met à jour sur Android et annonce une mauvaise nouvelle à certains utilisateurs. Les appareils tournant sous Android 5 ne profitent désormais plus des mises à jour de l’application. Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

Free Mobile lance une première offre d’assurance (casse, vol, oxydation)gérée par Axa à destination de ses abonnés à partir de 5,99€/mois et jusqu’à 19,99€/mois pour tout achat d’un smartphone neuf ou reconditionné dans sa boutique. Voici comment y souscrire…

L’Arcep valide, après examen, la prolongation du contrat d’itinérance 2G et 3G entre Free et Orange pour 3 ans. Plus d’infos…

Annonces de la semaine

Abonnés Freebox : OCS annonce évoluer avec le lancement d’OCS Pulp le 12 janvier, fusion de 2 de ses chaînes. Plus d’infos… Free écope de 300 000€ d’amende pour avoir mal géré et protégé les données d’abonnés Freebox. Plus d’infos… Canal+ casse le prix de ses 9 chaînes sur Veepee (15,99€/mois pendant 2 ans), une offre accessible aux abonnés Freebox. Plus d’infos… Inclus dans l’offre Freebox Delta, Cafeyn est en passe de booster son catalogue grâce au rachat de son principal rival Readly. Plus d’infos… L’ANFR a dévoilé son observatoire mensuel du déploiement des réseaux 5G des opérateurs pour le mois d’octobre 2022. Free Mobile déploie moins sur la bande 700 MHz et se voit de plus en plus distancer sur la fréquence 3,5 GHz. Plus d’infos… Interview Univers Freebox : Thomas Reynaud annonce la signature de Free avec “Villes de France” qui va accélérer le déploiement de la fibre et la 4G/5G. Plus d’infos…

