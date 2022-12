Mediawan s’empare de la société de production de Brad Pitt, son rêve américain commence

Le groupe audiovisuel de Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel et Matthieu Pigasse change de dimension avec le rachat de Plan B, la société de production à succès de Brad Pitt.

Le premier producteur de fictions en France frappe un grand coup sur la scène internationale, et met les deux pieds aux USA. En pourparlers depuis plusieurs semaines, Mediawan a annoncé le vendredi 9 décembre s’emparer de Plan B, la société de production de Brad Pitt derrière notamment les films Moonlight, Les Infiltrés et The Big Short.

« Cette prise de participation majoritaire est réalisée en partie en titres Mediawan, conduisant ainsi les trois co-présidents de Plan B, Brad Pitt, Dede Gardner et Jeremy Kleiner, à devenir également actionnaires de Mediawan », indique le groupe français dans un communiqué.

Fondé fin 2015, le Spac de Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel et Matthieu Pigasse est aujourd’hui l’un des principaux studios européens indépendants de contenus audiovisuels. Très dynamique sur la production de contenus originaux en fiction, flux, cinéma, documentaires et animation, le groupe peut compter sur à plus de 60 labels en France, Italie, Espagne, Angleterre, Pays-Bas, Finlande et au Sénégal.

Depuis de nombreux mois, sa volonté est de construire un pont entre l’Europe et les États-Unis. Pour ce faire, le groupe audiovisuel a créé Blue Morning Pictures, une société commune avec l’auteur-réalisateur Florian Zeller et Federica Sainte-Rose (ex-Creative Artists Agency). L’objectif est de produire des films et séries premium pour les plateformes américaines comme Netflix et Disney+. Sa volonté d’implantation aux États-Unis prend ainsi aujourd’hui une toute autre ampleur avec Plan B.

« C’est une chance exceptionnelle de pouvoir développer Mediawan aux côtés de Plan B, la plus belle société de production indépendante aux US », a commenté le PDG de Mediawan. Que l’aventure commence outre-Manche.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox