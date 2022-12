Orange informe clairement ses abonnés mobiles et Livebox de ce qu’il leur arrivera en cas de coupure d’électricité

Il faut le savoir, le réseau mobile d’Orange est le seul en France à disposer de batteries de secours sur ses antennes, une coupure de plus de 20 minutes fera alors tomber le service. “Passé ce délai et sur tout le temps de la coupure, téléphoner, envoyer des SMS ou utiliser toute application nécessitant une connexion internet sera impossible”, explique l’opérateur. Et de préciser : “une fois la coupure d’électricité terminée, 80 à 85 % de nos antennes mobiles seront remises en route de manière automatique et autonome. Le reste de nos antennes nécessitant l’intervention d’un technicien pour être réactivées, le retour à la normale pourrait prendre un peu plus de temps dans certaines zones.”

S’agissant de la téléphonie fixe, le service sera coupé également “à moins que vous n’ayez chez vous un téléphone fixe ayant un socle à batterie autonome (très rare) ou un vieux téléphone branché uniquement sur une prise en « T »”.

Pas d’internet et de wifi sauf pour certaines entreprises

Cela va de soi, une Livebox, doit être branchée à une prise électrique pour pouvoir fonctionner. Par conséquent pendant un épisode de coupure de courant, il sera donc également impossible d’utiliser votre connexion internet, en filaire et en WiFi que ce soit pour surfer sur internet ou émettre des appels wifi avec votre mobile. Si “vous utilisez des services de téléassistance ou télésurveillance, ils seront indisponibles pendant toute la durée du délestage, puisqu’ils dépendent de votre connectivité (fixe ou mobile)”, explique par ailleurs Orange. Seules certaines entreprises, disposant de batteries pour la Livebox Pro (entre 2h ou 12h d’autonomie) ainsi qu’un groupe électrogène alimentant leurs locaux, pourront disposer des services de téléphonie et d’internet.