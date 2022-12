Les internautes se lâchent sur les réseaux : on dit merci Bouygues Telecom ? Free Flex n’est pas si innovant vu d’ailleurs

Aficionados de Twitter, les opérateurs français ou acteurs du numérique postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu la semaine dernière.

Interdit sur de nombreux sites jugés sensibles, Huawei et certains de ses équipements continuent pourtant d’entrer dans la permanence des députés, comme le commente sur Twitter l’un d’entre-eux. Leur nouveau fournisseur officiel, Bouygues Telecom, leur envoie en effet des routeurs de la firme de Shenzhen. En plus la notice est en mandarin ! On dit merci qui ?

Nouveau matériel reçu à ma permanence parlementaire pour internet et la téléphonie : un routeur Huawei et un mode d’emploi en chinois ! 🇨🇳 Coucou @YaelBRAUNPIVET et l’@AssembleeNat, ça vous dit quelque chose la souveraineté numérique ? Et merci aussi à @bouyguestelecom bien sûr ! pic.twitter.com/fz6YaOUz0F — Nicolas Meizonnet (@NMeizonnet) December 8, 2022

Dans un long thread, un internaute travaillant pour l’opérateur Rogers au Canada tente d’expliquer que Free Flex n’a rien d’innovant en présentant l’offre de location avec option d’achat proposé par le groupe de télécommunications nord américain. Pas besoin d’être abonné, pas de premier versement sauf en cas de smartphone très onéreux, un étalement du paiement en 24 fois sans frais. Ok Ok, mais le prix des forfaits au Canada on en parle ?

N’empêche je tiens à dire quelque chose par rapport à Free Flex: ça n’a RIEN d’innovant: petit #thread#freemobile — 🇺🇸 m🔥x 🚀 (@itsyaboimaxoo) December 5, 2022

Voyager avec SFR en tant que nouvel abonné peut très rapidement tourner au désamour.

Bon mon aventure @SFR commence… mal? J’ai reçu des SMS de bienvenue chez eux en étant au Canada, ils me les ont facturé €0.66 l’unité 💀 C’est indiqué sur leur site pourtant que la réception est gratuite. Un bug? C’est ce que le futur nous dira 🙃 pic.twitter.com/I73Yk5nzUa — 🇺🇸 m🔥x 🚀 (@itsyaboimaxoo) December 10, 2022

Sacrée ChatGPT, cette IA accessible à tous, buzze sur internet en répondant à vos questions tout en fournissant des informations sur divers sujets. A la question de savoir que peut-on souhaite à l’Arcep pour ses voeux, ChatGPT répond comme si c’était le régulateur lui-même !

Le gendarme des télécoms ou Maroc-France ? Il faudra faire un choix pour la journaliste tech du Figaro.

@arcep : une conférence pendant la demie finale vous êtes sérieux ???? — Elsa Bembaron 🚲🏉 (@ElsaBembaron) December 12, 2022

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox