Interview Univers Freebox : Thomas Reynaud annonce la signature de Free avec “Ville de France” qui va accélérer le déploiement de la fibre et la 4G/5G

Free vient de signer une convention avec l’association “Ville de France” qui va permettre à l’opérateur un déploiement facilité tant sur la fibre que sur le mobile.

L’objectif 100% fibre en 2025 semble audacieux, mais reste tenable. Les opérateurs accélèrent pour tenir cet objectif afin d’atteindre d’atteindre une couverture totale du territoire en fibre optique

Dans cette optique, Free vient de signer une convention avec “Villes de France”, une association pluraliste d’élus qui rassemble les villes de 10 000 à 100 000 habitants et leurs agglomérations du territoire national, ensemble qui est le cadre de vie de près de la moitié de la population française (30 millions d’habitants).

Cette signature a eu lieu il y a 15 jours lors du Salon des Maires, et Thomas Reynaud, le Directeur Général d’Iliad/Free, a accordé une interview à Univers Freebox pour expliquer en quoi ce partenariat va aider au déploiement de la fibre et du mobile, quels sont encore les freins et si Free est optimiste pour un fibrage complet de la France d’ici 3 ans.



Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox