Les boutiques de SFR en grève, les salariés réclament des augmentations de salaires

Un mouvement social chez SFR Distribution, filiale commerciale de l’opérateur, a provoqué la fermeture d’une centaine de boutiques le 1er décembre.

A l’heure la maison-mère de SFR s’attaque à réduire sa dette de 31 milliards d’euros dont 23,3 milliards sont portés par ses activités françaises dans les médias et les télécoms, les employés de SFR Distribution ont fait grève le 1er décembre dernier grève pour réclamer des augmentations de salaires.

Au total, une centaine de boutiques SFR étaient fermées selon Le Monde, un débrayage de deux heures a également été annoncé au siège social d’Altice à Paris.. Si la direction de l’opérateur au carré rouge propose une prime de 1 000 euros, le syndicat UNSA estime cela insuffisant et réclame une augmentation de salaires de 6% face à l’inflation, rapporte France Bleu. Pour sa part, la CFTC en veut 8%. “C’est une prime one-shot. Il n’y a pas plus sur nos salaires fixes. Nos paies ne changeront pas. Tout augmente en France et même la ministre a dit aux sociétés d’augmenter vos salariés. Nos actionnaires se blindent les poches”, a fait savoir le syndicat dans un communiqué .

La première réunion des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) a échoué, le 21 novembre dernier. Des négociations annuelles se déroulent actuellement e devraient prendre fin le 7 Décembre 2022.

