Clin d’oeil : quand l’IA crée un poème spécial Free, elle a tout compris ?

ChatGPT fait les yeux doux à Free dans un poème. l’IA dont tout le monde parle est douée.

“Les roses sont rouges, les violettes sont bleues, Free en poème, n’est-ce pas merveilleux ?” Telle est la question posée par l’opérateur ce week-end sur Twitter agrémenté du hashtag ChatGPT..

En plein buzz et pour ceux qui ne connaissent pas, l’outil de langage pour le dialogue en langage naturel, ChatGPT, va plus loin dans le bavardage avec l’IA. Cette technologie permet de répondre aux questions de suivi, d’écrire une lettre, d’admettre ses erreurs, de contester ou rejeter des demandes inappropriées. C’est un modèle frère de InstructGPT , qui est formé pour produire réponse détaillée avec du sens.

Les roses sont rouges, les violettes sont bleues, Free en poème, n’est-ce pas merveilleux ?#ChatGPT pic.twitter.com/5CVOmSjj3k — Free (@free) December 9, 2022

D’ailleurs en lui posant la question de son identité, ChatGPT répond : «Je suis Assistant, un grand modèle de langage entraîné par OpenAI. Mon rôle est d’aider les gens en répondant à leurs questions et en leur fournissant des informations sur divers sujets. Je suis un programme informatique et je n’ai pas de corps physique, donc je ne peux pas vous rencontrer en personne. Je suis ici pour vous aider du mieux que je peux, alors n’hésitez pas à me poser des questions si vous en avez besoin.»

Alors quand on lui demande d’écrire un poème sur Free, ChatGPT détonne :

Free, le roi des fournisseurs d’accès, Avec des offres sans contrat et sans stress. Grâce à son réseau puissant et fiable, Free permet à tous de naviguer sans file. Ses tarifs avantageux et ses services de qualité, Font de Free un choix judicieux pour la connectivité. Que l’on soit un particulier ou une entreprise, Free a l’offre qu’il vous faut, sans surprise. Alors n’hésitez plus et faites comme des milliers d’autres, Optez pour Free et profitez d’un accès sans frontières.

