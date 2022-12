Freebox replay : TF1 propose une nouvelle chaîne “collection”, dédiée à l’écologie et accessible gratuitement

Petite soeur d’Ushuaïa TV, une nouvelle chaîne “Collection”, consacrée à la transition écologique et solidaire, vient d’être lancée sur MyTF1. Elle est disponible pour tous les abonnés Freebox

TF1 vient de lancer une nouvelle chaîne thématique en replay sur son service myTF1 disponible sur “Freebox replay”. Accessible gratuitement sous forme d’une collection et d’une chaine FAST, Ushuaïa TV For Change aborde les enjeux de la transition écologique et solidaire, de façon positive, pour ceux qui agissent et veulent agir.

Changement climatique, alimentation durable, mobilité durable, énergies renouvelables et innovantes ou encore consommation responsable… Au total, ce sont près de 150 heures de documentaires et magazines qui abordent les différentes questions liées à la transition nécessaire de nos modes de vie vers un modèle plus responsable. Inspiration, sensibilisation et engagement : à l’image des séries documentaires « Green Heroes », « Echo-logis », « Artisans du changement » ou encore « Naturopolis » mais aussi des unitaires « Téléphone éthique : le mobile de demain ? » ou « Prendre l’avion : à quel coût ? » mais aussi du magazine « En Terre ferme » présenté par Fanny Agostini, Ushuaïa TV For Change s’adresse à tous ceux qui veulent comprendre et agir pour la préservation de notre planète.

