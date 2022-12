Les astuces Free en vidéo : Accédez sur les Freebox à des services vidéos qui n’ont pas signé avec Free

Des services vidéos supplémentaires disponibles sur les Freebox.

Nouveau numéro de notre série vidéo “Le saviez-vous, nos astuces Free”, qui vous propose chaque semaine de découvrir ou de redécouvrir certaines possibilités ou options peu connues que propose Free et qui pourront vous simplifier la vie ou répondre à une problématique. Il s’agit d’un format très court, d’environ une minute, qui vous détaille, sur notre chaîne YouTube, une astuce simple et efficace.

Cette semaine nous nous intéressons à l’accès de certains services de streaming. Beaucoup ont contractualisé avec Free et sont donc accessibles directement sur la Freebox, dans le Vidéo Club. Mais ce n’est pas le cas de tous les services, et, par exemple, Salto, Shadowz et bien d’autres ne sont pas pas proposés par Free. Pourtant, il y est possible d’y accéder sur tous les modèles de Freebox, et, avec la plupart du temps, des périodes d’essai offertes, On vous explique comment en vidéo.



Pour ne rater aucune de nos vidéos, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube d’Univers Freebox

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox