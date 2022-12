Canal+ casse le prix de ses 9 chaînes sur Veepee, une offre accessible aux abonnés Freebox

Canal+ lance une nouvelle vente privée sur Veepee, l’offre incluant toutes ses chaînes est affichée à 15,99€/mois la première année.

Une offre intéressante pour retrouver du cinéma ultra-récent et des films cultes, des séries Création Originale et internationales exclusives, des docs et des contenus jeunesse. Mais aussi les rendez-vous sport : UEFA Champions League, Ligue 1 Uber Eats, Premier League, TOP 14, Formule 1™, et Moto GP.

Canal+ continue de faire les yeux doux aux fans de sport et de cinéma cette semaine en lançant une promo sur son offre 100% Canal+, directement sur le site d’e-commerce Veepee. Celle-ci propose l’intégralité de ses 9 chaînes (Canal+, Canal+ Sport, Foot, Sport 360, Cinéma, Grand Ecran, Docs, Kids et Séries) pour 15,99€/mois pendant 1 an puis 32,99€, avec un engagement de 24 mois. L’offre est disponible jusqu’au 19 décembre.

A titre de comparaison, le groupe avait lancée une promo en novembre sur son bouquet à 20.99€/mois pendant 12 mois puis 30.99€/mois.

Cette offre spéciale (2 utilisateurs simultanés) est accessible sur les décodeurs Canal+, les box des opérateurs et tous les autres supports classiques (Smart TV, Apple TV, mobile, consoles…).

A noter également la gratuité pendant deux mois de l’option TV+, donnant accès à plus de 60 chaînes en tout genre, allant de Disney Junior à Paris Première en passant par les chaînes Planète+. Cette option peut être résiliée mais si vous souhaitez la conserver, il faudra compter 10€/mois une fois la période de gratuité. L’accès à la plateforme Cafeyn est également inclus.

