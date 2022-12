De nombreux anciens abonnés Sosh subissent des frais en retard, l’opérateur peut faire un geste

Un problème technique avec le service de facturation a entraîné un prélèvement tardif des frais de résiliation chez de nombreux anciens abonnés Sosh.

Un couac qui empêche de se faire rembourser et qui gêne. 54 522 anciens clients fixes chez Sosh ont réalisé que la marque low-cost d’Orange a mis six mois a prélevé les frais de résiliation de 50€ pour la clôture de leur contrat. Le délai maximum doit normalement être de 3 à 4 mois et cela empêche les clients touchés de faire rembourser ces frais par leur nouvel opérateur.

Les abonnés concernés ont réalisé la procédure de résiliation entre le 2 juin et le 4 août, mais n’ont reçu la facture que très récemment selon l’Informé. Orange reconnaît un problème dans le système de facturation de sa gamme Sosh et explique être prêt à venir en aide aux clients lésés par ce retard de facturation. Si certains gestes ont déjà été réalisés, chaque demande fera l’objet d’une étude particulière.

Si vous avez résilié une offre box de Sosh dans cette période et n’avez toujours pas été prélevés de vos frais de résiliation, ces derniers pourraient s’afficher prochainement sur votre compte bancaire. Il vous faudra alors contacter votre opérateur pour négocier un geste commercial.

Source : via Alloforfait

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox